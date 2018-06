Já estamos habituados a ver recriações do Tyrannosaurus rex nos filmes do Parque Jurássico ou em modelos em museus e parques temáticos. Mas, agora, na exposição temporária Um T-rex em Paris no Museu Nacional de História Natural (MNHN), em Paris, os visitantes podem estar cara-a-cara com um verdadeiro T-rex.

Com dentes enormes e um sorriso assustador, o Trix (como foi apelidado) é o primeiro esqueleto real de um T-rex a ser exibido em França, segundo o MNHN. Este é um dos esqueletos de tiranossauro mais completos do mundo: tem 75% dos seus ossos em “excelente forma” e um crânio intacto. O esqueleto de tiranossauro mais completo (em cerca de 80%) está no Museu Field de Chicago, nos Estados Unidos, e é conhecido pela sua alcunha, Sue.

Quanto ao Trix, viveu há 67 milhões de anos na América do Norte. Tem 12,5 metros de comprimento, quatro metros de altura e pesava oito toneladas. Era uma fêmea e já seria velho para um dinossauro: tinha 30 anos. Talvez devido à sua idade e vida de predador, apresenta vários problemas ósseos. “Este Tyrannosaurus rex dá-nos uma grande quantidade de informação sobre a sua vida. Podemos, sobretudo, observar muitas feridas, fracturas e infecções nos ossos”, diz Florent Goussard, paleontólogo do MNHN.

Este exemplar foi encontrado por uma equipa holandesa no estado norte-americano do Montana, em 2013. Actualmente, pertence ao Centro Natural de Biodiversidade de Leiden, na Holanda, e está agora no MNHN para que o público francês o possa observar até Setembro.

