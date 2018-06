Vestimos as batas brancas, colocamos uma touca na cabeça, protecções nos pés e o telemóvel no modo de voo. Estamos numa das instalações da Airbus Defence and Space, em Toulouse (França), e a nossa missão é encontrar o Éolo (Aeolus, em inglês), o primeiro satélite que observará o perfil dos ventos à escala global. Pelo caminho, vemos o desenvolvimento de outros projectos. “Nada de fotos”, indicam-nos alguns dos funcionários. As fotografias só são permitidas quando chegamos à sala limpa onde está o Éolo – da Agência Espacial Europeia (ESA) –, que já está (praticamente) preparado para viajar para o espaço a 21 de Agosto. Deparamo-nos com um satélite de quatro metros de comprimento, com painéis solares de lado e um telescópio na frente revestido com material dourado.

Mesmo ao lado, sorridente e emocionado, está Anders Elfving, o coordenador do projecto. “Uau!”, é a sua reacção quando lhe perguntamos o que sente ao observar o Éolo e que, na mitologia grega, é o “guardião dos ventos”. “É o nosso Sol!” A sua reacção de veneração deve-se, sobretudo, ao tempo que o projecto demorou a ficar pronto.

Tudo começou em 1999 e a primeira data de lançamento estava prevista para 2007. Houve atrasos e erros de percurso e o projecto – que já vai em 481 milhões de euros (sem o custo de operação) – foi-se prolongando. Anders Elfving juntou-se à equipa do Éolo há oito anos e revela que, quando assumiu a responsabilidade do projecto, encontrou uma equipa desmotivada. “Trabalhava há muito tempo e não via resultados. Então, renovámos a equipa que trouxe ideias novas.”

Foto O Éolo começou a ser construído em 1999 Airbus

É a observar o satélite que Anders Elfving relata entusiasticamente o que o estimulou. “Trabalhar para o espaço já é por si especial. Já trabalho há 17 anos com instrumentos científicos que investigam o Universo, a sua origem e para onde vamos.” Quando se juntou à equipa de observação da Terra da ESA, viu logo que seria interessante: “Achei tão bonito investigar o ambiente. O que é que está a acontecer na atmosfera? E à nossa Terra? Esta missão irá contar-nos muita coisa sobre a nossa atmosfera e será crucial para a humanidade.”

Com 1450 quilos, o Éolo ficará a 320 quilómetros de altitude, viajará a 27 mil quilómetros por hora e completará cerca de 16 órbitas por dia. Nos próximos três anos, monitorizará os ventos a nível global, medindo a sua velocidade e direcção em diferentes alturas. Será a primeira missão a medir a velocidade dos ventos em todo o planeta.

Foto O satélite ficará a 320 quilómetros de altitude ESA/ATG

Em frente ao satélite, entre outros responsáveis e cientistas, está Wolfgang Lengert, coordenador da missão. Também ele nos conta as dificuldades do projecto nos últimos anos e frisa como foi complicado preparar o instrumento científico que o Éolo levará consigo, o Aladin (Atmospheric Laser Doppler Instrument). “Não é visível.” E aponta: “Está por trás do painel solar e à frente do telescópio que irá emitir um laser.”

O Aladin é um instrumento que tem uma tecnologia de detecção e localização que funciona através de ondas de luz e se designa por Lidar (Light Detection And Ranging). Usa ainda o efeito Doppler para determinar a velocidade do vento em diferentes alturas. Quando estiver no espaço, o Aladin emitirá um laser de luz ultravioleta para a Terra através da atmosfera. Depois, recolherá essa luz reflectida de volta para o telescópio de 1,5 metros de diâmetro. “É este laser ultravioleta que faz o Éolo tão especial”, destaca Wolfgang Lengert. Pela primeira vez, um instrumento Lidar estará no espaço.

Wolfgang Lengert explica que o Éolo será um complemento dos sistemas meteorológicos que já existem em terra e no espaço e mostra-se entusiasmado com os futuros dados recolhidos pelo satélite. Afinal, trabalha na ESA em Itália, onde os dados serão processados e distribuídos (que passarão antes por outras estações da ESA).

Para que servirão? Para melhorar a qualidade das previsões meteorológicas e da qualidade do ar, para compreendermos melhor o papel do vento na temperatura e no clima ou ainda para o estudo das alterações climáticas, do transporte transfronteiriço de poluentes ou de cinzas vulcânicas. Também medirá o vento em zonas menos observadas como os trópicos, os oceanos ou as áreas polares. Espera-se ainda que dê uma ajuda à produção de energia eólica, à protecção de culturas, pescas e ao planeamento de construções.

Portugal e uma portuguesa

“O problema da meteorologia é que só cobre uma certa área e o Éolo cobre todo o planeta. Logo, podemos ver o caminho de uma tempestade [ou de um ciclone] e de onde vem. Veremos a origem e as circunstâncias em que o vento foi fornecido”, explica Wolfgang Lengert, adiantando que, no futuro, os dados serão disponibilizados para os cientistas e para quem estiver interessado. Durante a missão, prevê-se que sejam feitos cerca de 64 mil perfis de ventos por dia e um processamento e distribuição dos dados para os utilizadores de três em três horas. Espera-se que os dados estejam disponíveis entre o final de Janeiro e Fevereiro do próximo ano. “[A meteorologia] é uma área muito próxima das pessoas. Até na rua, sem se conhecerem, falam no tempo. Agora ficarão com mais para falar ainda”, diz Anders Elfving a rir.

Foto Com os painéis solares abertos, o Éolo mede mais de 16 metros de largura DR

Assim que lhe perguntamos se houve cientistas portugueses envolvidos no projecto, diz-nos de imediato e em bom português um nome: “Suzana da Mota Silva.” A cientista da ESA dá apoio técnico do ponto de vista da qualidade ao Éolo e ao satélite MetOp-C (que será lançado a 20 de Setembro de 2018 na Guiana Francesa). A portuguesa juntou-se ao projecto em Janeiro de 2016 e faz parte da equipa de engenheiros que planeia e executa actividades e processos que garantem o sucesso da missão. “Do ponto de vista tecnológico, é um projecto extremamente interessante”, conta-nos a investigadora por email. “Foi intenso e gratificante ao mesmo tempo!” E até destaca: “O Éolo vai permitir medir o perfil vertical de ventos em torno do globo, que é actualmente uma das grandes incógnitas nesses modelos [meteorológicos].”

Mas também relata alguns obstáculos: “A maior dificuldade esteve relacionada com toda a tecnologia associada ao desenvolvimento e teste do laser usado para medir a velocidade do vento e, sobretudo, ao seu funcionamento em vácuo (ambiente no espaço) devido à contaminação das superfícies ópticas pela vaporização dos materiais induzida pelo laser.” Além de Suzana da Mota Silva, há outra participação portuguesa: os magnetómetros usados para navegação do satélite desenvolvidos pela empresa portuguesa Lusospace. E Wolfgang Lengert acrescenta mesmo que o satélite é de todos os portugueses. Afinal, Portugal é um dos membros da ESA.

Na sala limpa, ao lado do satélite, há um contentor branco. É onde o Éolo será transportado na próxima semana para Kourou, na Guiana Francesa. Vai atravessar o Atlântico na embarcação da Airbus Ciudad de Cadiz. Como é um instrumento sensível, podia danificar-se devido à diminuição da pressão se fosse num avião. Quanto à sua viagem para o espaço a bordo de um foguetão Vega, em Agosto, Anders Elfving estará, de certeza, a ver partir este guardião dos ventos.

O PÚBLICO viajou a convite da Agência Espacial Europeia

