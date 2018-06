Os sindicatos de professores não vão avançar com uma greve à vigilância dos exames nacionais, que começam no próximo dia 18. O anúncio foi feito nesta quarta-feira. Os sindicatos já têm em curso uma greve às reuniões de avaliação dos alunos, que vão manter, mas decidiram não abranger também os exames na sequência da ameaça do ministro da Educação de não contabilizar nenhum do tempo de serviço prestado durante o período de congelamento das carreiras.

Em cima da mesa está fazer uma greve ao primeiro dia de aulas do próximo ano lectivo, 14 de Setembro, se a posição do Governo não se alterar.

Tiago Brandão Rodrigues deu o assunto como encerrado, mas no dia seguinte António Costa garantiu que o Governo mantinha a sua proposta com vista a recuperar, para efeitos de progressão, dois anos, nove meses e 18 dias dos mais de nove anos exigidos pelos professores.

Em 2017, os sindicatos convocaram uma greve para o dia do exame nacional de Física e Química do 11.º ano, mas esta ficou praticamente sem efeito, porque foram decretados serviços mínimos. “Cada greve é uma greve”, frisou Nogueira na segunda-feira, lembrando então que, no caso de uma nova paralisação durante os exames nacionais, teria de ser constituído um novo tribunal arbitral para decidir se existem ou não serviços mínimos.

A decisão tomada pelo tribunal em 2017 era esperada, já que a Educação passou a figurar entre os sectores em que a existência de serviços mínimos é apontada como obrigatória para satisfazer “necessidades sociais e impreteríveis” – o que não sucedia em 2013, quando os professores fizeram greve ao exame de Português do 12.º ano, uma acção que levou o Governo PSD-CDS a mudar a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.

Na nova versão daquele diploma, define-se que os serviços mínimos na Educação têm de ser garantidos quando as greves de professores coincidam com a “realização de avaliações finais, de exames ou provas de carácter nacional que tenham de se realizar na mesma data em todo o território nacional”.

