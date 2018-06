A Assembleia da República recomendou nesta quarta-feira ao Governo a construção da uma nova prisão no Algarve, resultado de dois projectos de resolução apresentados pelo PS e pelo PCP.

PUB

Os dois projectos tinham formulações diferentes, com os socialistas, partido do Governo, a recomendar a "concretização prioritária" da nova prisão, enquanto os comunistas, que têm um acordo parlamentar com o PS, pediam ao executivo que "acelere o processo de construção" do nosso estabelecimento prisional.

De acordo com a mais recente alteração às regras de funcionamento da Assembleia da República, os projectos de resolução têm um processo de apreciação idêntico aos projectos de lei, o que aconteceu neste caso com a negociação de um texto de substituição.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A resolução aprovada, apenas com a abstenção do PSD, recomenda que o novo estabelecimento prisional do Algarve, um projecto com mais de 30 anos, seja construído em São Bartolomeu de Messines, concelho de Silves, onde existe um terreno para o efeito.

Ainda relativamente ao Algarve foi também aprovada, por unanimidade, uma resolução que recomenda ao executivo a requalificação urgente da Estrada Nacional 124 (EN 124), a partir de dois textos, do PCP e do BE.

No texto, é recomendado ao Governo que "proceda, com urgência, à requalificação da EN 124 entre Silves e Porto de Lagos (concelho de Portimão)".

PUB