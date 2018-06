O Governo pagou quase 20 mil euros ao ilusionista Luís de Matos para participar nos vídeos de promoção do programa Simplex+2018. A notícia foi avançada pelo jornal online Eco, que cita o contrato publicitado no portal Base.

Luís de Matos foi contratado para figurar numa série de vídeos de 20 segundos lançados esta quarta-feira que explicam as diversas ferramentas do Simplex. Segundo o Ministério da Presidência e Modernização Administrativa, a campanha fala “em nome de todas as pessoas que construíram o programa ao longo dos últimos 11 anos”.

O serviço é prestado ao Governo pela Design Zone e a factura revela o custo de 19.960 euros, que inclui “a concepção, a criação e a interpretação artística” nestes vídeos — que podem ser vistos a partir desta quarta-feira em várias plataformas.

