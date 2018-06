As autoridades estão a investigar o roubo de uma medalha que pertencia ao espólio do Museu da Presidência, avançou nesta quarta-feira o jornal Observador. A investigação já foi confirmada pela Presidência da República, através de uma nota.

PUB

“A Presidência da República comunicou às autoridades policiais competentes o desaparecimento de uma medalha do Museu da Presidência. Aguarda-se o resultado do inquérito policial em curso”, lê-se na breve declaração da Presidência da República, publicada no site.

Esta é a segunda vez que é investigado o desaparecimento de material pertencente a esta instituição. Em Maio deste ano, o Ministério Público acusou o ex-director do Museu da Presidência da República Diogo Gaspar e outros três arguidos por crimes que incluem a usurpação de móveis antigos e outros objectos que pertenciam ao espólio do Museu da Presidência.

PUB

PUB