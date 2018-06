Mil e cem milhões de euros. A poupança que as medidas do programa Simplex, que mudou o relacionamento dos cidadãos com os serviços públicos, representaram uma poupança para a economia de 1.100 milhões de euros, anunciou esta quarta-feira o primeiro-ministro, António Costa.

"Podemos medir o impacto do que tem sido estas vacas a voarem. Isto significou para o conjunto da economia, uma poupança de 1.100 milhões de euros, que correspondem a 0,6% do nosso PIB [Produto Interno Bruto]", afirmou António Costa.

O primeiro-ministro discursava na apresentação do programa de modernização administrativa "Simplex+" para 2018, que decorreu no Pátio da Galé, Lisboa, e que começou com um número de magia do ilusionista Luís de Matos (contratado por 20 mil euros para fazer 20 spots de 20 segundos).

"Este ano não trouxe nenhuma vaca voadora, mas vou levar um cartão do Luís de Matos para o ministro das Finanças que, no fundo, é bastante simples, é descongelamento aqui, depois cativação ali e no fim as contas batem certas", gracejou.

Com a expressão "vacas que voam", o primeiro-ministro aludia à apresentação do programa "Simplex+" em 2016, que decorreu no Teatro Thalia, Lisboa, em que entregou uma "vaca voadora" à ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques, dizendo que "mesmo aquilo que é mais improvável, como seja as vacas voarem, também isso pode não ser verdade".

Além dos 1.100 milhões de euros "poupados" em 2016, segundo o estudo de impacto já realizado, o primeiro-ministro destacou que as medidas significaram ainda "uma poupança de 490 mil horas de trabalho" para os funcionários públicos.

Entre as medidas - 175 a aplicar em 2018 - António Costa destacou a alteração do procedimento para a atribuição do abono de família: até aqui, partia do cidadão a entrega do requerimento junto da Segurança Social.

Agora, disse, a Segurança Social recebe a informação do nascimento de um bebé - através do programa "Nascer Cidadão" - e, cruzando informação com outros serviços do Estado, nomeadamente com os dados do agregado familiar e rendimentos, determina se a família tem ou não direito ao abono, transferindo o montante para a conta indicada pelo cidadão. Além dessa, foram ainda apresentadas as medidas: Factura sem Papel; Qual@Escola; robot assistente pessoal (Lola) nas lojas do Cidadão, a começar pelo Porto; Central de Marcações do Estado; Parentalidade + Simples, entre outras.

