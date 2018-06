União Europeia

A União Europeia está, nesta altura, com várias debilidades e Donald Trump, Vladimir Putin e outros líderes de grandes potências exteriores tudo fazem para a dividir. Em Itália, por razões não (apenas) nacionalistas, mas porque os italianos não quererem ser totalmente “comandados” por Bruxelas - e pela Alemanha que determina as regras fundamentais do Euro -, as eleições foram ganhas pela direita numa lógica populista. Neste contexto político, não ajuda nada que um comissário europeu (alemão e responsável pelo orçamento), tenha feito declarações que, de forma directa ou indirecta, se prestam a interpretações de ingerência nos assuntos internos de Itália. O país teria de seguir as regras do Euro ou então “os mercados iriam ensinar os italianos a votar bem”. Ou seja, um voto que possa implicar pôr em causa o que os países do Norte (e os mercados) estipularam está desacertado.

Ao mesmo tempo, esta mesma União Europeia de concreto pouco faz quando a Hungria, persistentemente, caminha contra as regras europeias, e agora até prepara penalização a quem ajude migrantes ilegais a passar a fronteira.

Tudo isto desune e fragiliza a União Europeia, que não pode ser algo em que cada Estado faz o que bem entender, ou uma tentativa de disciplinar à força os países do Sul não olhando com o mesmo rigor para o Leste.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

"CGD prepara fecho de mais 75 balcões este mês"



A Comissão de Trabalhadores da CGD vem por este meio informar de que não prestou qualquer informação sobre o encerramento de balcões da CGD ao PCP ou a qualquer outro partido político. Como tal considera abusiva esta informação prestada pelo referido partido e transcrita na notícia [publicada na edição de ontem do PÚBLICO]. Assim, a Comissão de Trabalhadores desmarca-se de qualquer posição tomada por este partido.



A Comissão de Trabalhadores da CGD solicita que futuramente seja inquirida sobre questões análogas, ou seja, sempre que for colocada como fonte de determinada informação haja a devida confirmação de factos. Essa é a base para um jornalismo sério e credível.

Isabel Rodrigues, coordenadora da comissão de trabalhadores da CGD























































