As probabilidades de o plano traçado por Theresa May para a relação futura entre o Reino Unido e a União Europeia poder vir a sofrer um duro revés diminuíram significativamente. Tudo porque a cúpula do Partido Trabalhista decidiu apresentar a sua própria proposta sobre o acesso do país ao Mercado Único, ignorando dessa forma a emenda da Câmara dos Lordes sobre a mesma matéria.

Para além de deixar o Labour dividido, o gesto impede que os deputados trabalhistas e conservadores pró-UE umam esforços para aprovar a sugestão dos lordes, na votação da próxima terça-feira na Câmara do Comuns.

No início de Maio a câmara alta do Parlamento britânico introduziu novas emendas à proposta de lei que regulará o divórcio entre Londres e Bruxelas, obrigando o Reino Unido a manter-se vinculado às regras do Mercado Único, através da permanência no Espaço Económico Europeu (EEE).

Ainda que seja o cenário onde se calculam menos perdas económicas, entre as hipóteses em cima da mesa para a relação pós-“Brexit”, a proposta dos lordes limita a acção do Governo no que toca à protecção do mercado interno britânico e ao controlo dos fluxos migratórios. Nesse sentido, não agrada nem um pouco a May, que diz que o único caminho possível é o abandono do Mercado Único e da União Aduaneira, e a desvinculação da jurisdição do Tribunal Europeu de Justiça – um “hard-‘Brexit’”.

Mas a chamada “Opção Noruega” é vista com bons olhos por alguns tories europeístas, que estão dispostos a dar-lhe luz verde no dia 12 – o Independent fala “em cerca de 20” ‘interessados’. Uma vez que a maioria liderada pela primeira-ministra conta neste momento com 326 deputados – 316 do Partido Conservador e dez do Partido Democrático Unionista –, se toda a oposição votar favoravelmente a emenda dos lordes, basta que apenas oito conservadores se insurjam contra May para que esta seja vergada a uma humilhante derrota.

A esta possibilidade tentadora, Jeremy Corbyn respondeu, no entanto, com uma nova proposta para a relação futura. O líder trabalhista entende que a manutenção do Reino Unido no EEE tornaria o país num mero “receptor de regras” e aposta numa solução que permita um acesso “total” e “sem obstáculos” ao Mercado Único, a ser negociada com Bruxelas.

“A emenda trabalhista será – em conjunto com o compromisso de negociação de uma nova e abrangente união aduaneira com a UE – um pacote sólido e equilibrado, que permitirá manter os benefícios do Mercado Único”, prometeu Corbyn na terça-feira, citado pelo Guardian.

A postura do líder apanhou muitos trabalhistas de surpresa e colocou em evidência a desunião do Labour sobre o caminho a seguir. Keir Starmer, porta-voz para o “Brexit”, admitiu à BBC que, face às “diferentes visões” dentro do partido sobre a emenda dos lordes, seria difícil aprová-la por unanimidade, pelo que uma nova emenda é a única forma de “votarem todos juntos e no mesmo sentido”.

Já o deputado pró-UE Chuka Umunna teme que se possa estar a perder uma oportunidade de derrotar May, por entender que os tories “rebeldes” não apoiarão a proposta de Corbyn por “razões tribais e políticas”. E por isso insiste: “A única emenda que tem alguma perspectiva de sucesso é a que nos foi trazida pela Câmara dos Lordes”.

