Cerca de 120 bombeiros foram chamados a combater um incêndio que deflagra num hotel de cinco estrelas em Knightsbridge, no centro de Londres, nesta quarta-feira.

Os bombeiros receberam cerca de 35 chamadas sobre o incêndio no hotel Mandarin Oriental. A rua do hotel, William Street, está cortada nos dois sentidos. Escreve a Reuters que autoridades começaram a evacuar o hotel. Ainda não se conhecem as causas do incêndio que começou nos andares superiores do edifício. Também não se sabe ainda se há vítimas.

“Temos informação de que está a decorrer um incêndio no Mandarin Oriental Hyde Park, em Londres e que os bombeiros estão no hotel. A situação ainda se está a desenrolar e não temos mais detalhes de momento”, disse um porta-voz do hotel ao The Telegraph.

