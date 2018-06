A erupção do Vulcão de Fogo na Guatemala, ocorrida há três dias, deixou 73 mortos e 192 desaparecidos, segundo informou a Defesa Civil do país. Na terça-feira uma forte explosão no vulcão fez tremer as zonas devastadas e trouxe novamente o medo.

"Já temos nomes e localidades onde há pessoas desaparecidas e um número: 192", disse o secretário da Coordenação para a Redução de Desastres (Conred), Sergio Cabañas. As autoridades registaram ainda 73 mortos e milhares de pessoas desabrigadas.

Sete comunidades foram evacuadas terça-feira pelo aumento da actividade vulcânica, após o qual se suspenderam as operações de resgate, acrescentou o porta-voz da Conred), David de León.

As autoridades estimam que a busca pelos desaparecidos se estenda por vários dias e admitem que será quase impossível encontrar sobreviventes devido à natureza da erupção, que arrasou várias aldeias. A tragédia deixou ainda 46 feridos, 3271 pessoas foram retiradas dos locais afectados e 1877 estão abrigadas nos acampamentos montados em vários sítios.

Sergio Cabañas reiterou que as autoridades não conseguiram estabelecer um número de desaparecidos e que, oficialmente, têm conhecimento de apenas dois socorristas. Mas as esperanças de encontrar sobreviventes esmorecem.

Na segunda-feira à noite, o Presidente Jimmy Morales reforçou que as tarefas de busca e salvamento continuarão o tempo que for necessário. A Presidência anunciou que o governo começaria a definir na terça-feira o plano de acção para iniciar o mais rápido possível a tarefa de reconstrução das áreas devastadas.

