O balcão que tinham no Mercado da Foz desde 2016 deixou de ser suficiente para responder à procura e no final de Abril o Famous Dog Bar & Treats cresceu para um restaurante com uma carta mais variada e esplanada, mesmo à entrada daquele mercado na cidade do Porto. Para além do novo espaço, as novidades são as Famous Tostas – como a Chutney –, as tábuas de tapas, queijos e enchidos (Milu, a média, a grande Beethoven), a salada Snoopy e a Famous bifana ou o Famous prego, com carne do lombo.

“Os famous dogs trouxeram os amigos e crescemos para as tostas, saladas e alguns treats, sempre ao encontro daquilo que quisemos criar desde início: produtos de autor que dessem uma vestimenta agradável e nobre a um produto como o cachorro, que estava mal visto”, explica Frederico Branco, responsável da marca.

Os já conhecidos cachorros permaneceram e foram “revisitados”, havendo agora mais tipos de pão e novos molhos. O Rex é o cachorro “que mais ladra”, feito de pão com sementes, salsicha de porco, queijo, presunto, bacon crocante, pickles e ketchup. Há ainda a Lassie – salsicha de frango em pão de frutos com queijo, molho artesanal, sweet chili e ketchup −, o Brian – salsicha de porco em pão de cenoura, fiambre de peru, chutney de manga e molho artesanal de caril –, o Scooby − pão preto, salsicha de frango, cebola crocante, abacaxi, molho artesanal e ketchup – ou o Famous Puppy, para os mais pequenos.

A estas iguarias juntaram-se também gelados, sobremesas, gins, cocktails e vinho do Porto. A marca pretende ser “uma embaixada daquilo que é produzido em Portugal” e, em parceria com a Murganheira e a Raposeira, oferece uma ponte entre sabores, com uma lista de vinhos e espumantes. Para Frederico Branco, esta aposta tem funcionado bem: “Os cachorros vão buscar muitos sabores e especiarias, no pão e nos molhos, e como tal as pessoas não estão muito à espera mas quando experimentam gostam bastante”.

Foto Manuel Roberto

Para os adeptos de futebol, o Famous Dog Bar & Treats está a preparar algumas surpresas para o Mundial da Rússia, como o Famous Croque (baseado no croque monsieur, que está na origem da francesinha). Os vegetarianos também não ficam foram de jogo, porque os cachorros vegetarianos vão voltar.

O novo espaço tem capacidade para 12 pessoas no interior e 30 lugares sentados na esplanada, onde se pode assistir a música ao vivo às sextas-feiras e sábados a partir do fim da tarde e até à meia-noite. Já de terça a sexta-feira há uma happy hour com cerveja a preços especiais, das 16h30 às 19h.

Famous Dog Foto Mercado da Foz do Douro

Rua de Diu, Loja 2A e 26

4150-276 Porto

Tel.: +351 226 178 090

Facebook

Horário: segundas, das 11h às17h; de terça a quinta, das 11h às 22h; sexta e sábado, das 11h às 24h; fecha ao domingo.

Preços: menu com cachorro, batata frita e bebida: dos 4,50€ aos 6,50€; tostas de 5,50€ a 6,50€; tapas de 6€ a 10€.

Para já, Frederico Branco quer atrair mais público para o Famous Dog Bar & Treats, e expandir a marca através da presença em eventos, festas privadas ou em regime de franchising, dentro ou fora do país.

