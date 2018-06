O México anunciou nesta terça-feira que vai reagir às tarifas aduaneiras impostas pelos Estados Unidos. Como? Aumentanto as tarifas cobradas na importação de produtos como carne de porco, queijo, aço e até whiskey, no valor de três mil milhões de dólares (2500 milhões do euros).

A resposta do Governo mexicano surge uma semana depois de o Departamento do Comércio norte-americano ter terminado com a isenção tarifas sobre aço e alumínio importado ao México, Canadá e União Europeia, aplicando taxas de 25% sobre o aço e de 10% sobre o alumínio importados.

A decisão concretizou as ameaças da Administração Trump. Depois da queixa do Canadá contra os Estados Unidos perante a Organização Mundial do Comércio (OMC), foi o México que resolveu responder. A União Europeia também já fez saber que irá reagir "de forma proporcional".

A lista de impostos adoptados pelo México, publicada no diário oficial do governo, incluía uma tarifa de 20% sobre carne de porco dos EUA — que tem no mercado mexicano o seu principal destino de exportação —, maçãs e batatas e entre 20% a 25% em relação a queijos e whiskey.

Também o aço sofre um agravamento, com um imposto de 25% sobre produtos siderúrgicos norte-americanos.

