O Relatório de Estabilidade Financeira, divulgado esta quarta-feira, assinalou nos riscos de mercado e do sector financeiro os altos preços do imobiliário. Ao contrário da aparente tranquilidade da informação divulgada até agora, o Banco de Portugal (BdP) diz agora que “o crescimento dos preços no segmento imobiliário residencial tem sido particularmente forte” e que “na segunda metade de 2017 começaram a surgir alguns sinais, embora muito limitados, de sobrevalorização dos preços neste segmento”.

O relatório, divulgado esta quarta-feira, destaca, em relação às famílias, que “se tem assistido ainda a um forte crescimento do crédito ao consumo e das novas operações de crédito à habitação, evidenciando uma menor restritividade nos critérios de concessão de crédito”.

Preocupação ainda em relação ao endividamento das empresas e dos particulares foi igualmente demonstrada. O supervisor refere que os indicadores se “mantêm entre os mais elevados da área do euro, num contexto de baixo crescimento potencial, pelo que um agravamento dos custos de financiamento, ainda que gradual e associado a uma recuperação do rendimento, poderá ter efeitos na capacidade de servir [pagar] a dívida”.

Em relação ao imobiliário comercial, o relatório evidencia também alguma preocupação: “Após uma queda acentuada no período entre 2007 e 2013, os preços do imobiliário comercial apresentam sinais de alguma recuperação, mas de forma mais contida do que no segmento residencial”.

