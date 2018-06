Horas depois de o Al-Hilal ter anunciado que Jorge Jesus é o seu novo treinador, o Sporting comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a rescisão de contrato com o treinador por mútuo acordo.

“A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º, nº1 al. a) do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que, nesta data, foi formalizada a revogação, por mútuo acordo, do contrato de trabalho celebrado entre a Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD e o treinador da equipa principal de futebol, Jorge Jesus, revogação que produzirá efeitos imediatos”, lê-se no comunicado.

O documento não especifica se houve lugar ao pagamento de alguma indemnização, mas as informações dos últimos dias davam conta de que o Sporting e Jorge Jesus iriam rescindir sem que nenhuma das partes tivesse de pagar qualquer verba à outra.

Jorge Jesus, de 63 anos, orientou o Sporting nas últimas três temporadas, tendo conquistado uma Supertaça e uma Taça da Liga. A relação com o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, foi se deteriorando, tendo ainda sido afectada pelas agressões de que jogadores e equipa técnico foram alvo em Alcochete.

Terminado o ciclo no Sporting (com o qual tinha mais uma época de contrato), Jorge Jesus vai pela primeira vez orientar uma equipa estrangeira, tendo assinado por um ano (com outro de opção) com o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

