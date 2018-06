A tenista romena Simona Halep, número um mundial, qualificou-se esta quarta-feira para as meias-finais de Roland Garros, segundo torneio do “Grand Slam”, ao dar a volta ao encontro com a alemã Angelique Kerber.

Finalista em Paris em 2015 e 2017, Halep derrotou a alemã, 12.ª do ranking, por 6-7 (2-7), 6-3 e 6-2, em 2h14m.

Depois de afastar a vencedora do Open da Austrália e dos EUA em 2016, Halep vai defrontar a espanhola Garbiñe Muguruza, terceira da hierarquia, que bateu a russa Maria Sharapova.

