O Benfica voltou esta terça-feira a ser alvo de buscas por parte do Ministério Público e da Polícia Judiciária (PJ), por suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais, avança o Jornal de Notícias (JN). As buscas foram feitas na terça-feira e procuram esclarecer se os montantes facturados por várias empresas ao Benfica tinham na sua base verdadeiras prestações de serviços ou se tinham antes sido uma forma de justificar a saída de milhões de euros das contas do clube, escreve o JN na edição desta quarta-feira.

PUB

A Procuradoria-Geral da República confirmou “a realização das buscas no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa”, cita o mesmo diário.

Segundo o JN, a investigação não decorre na mesma secção onde existem outras investigações sobre futebol e sobre o Benfica (como o caso dos emails, e-toupeira ou de aliciamento aos jogadores do Marítimo), mas sim numa secção especializada em crimes fiscais e branqueamento de capitais. O jornal refere ainda que se trata de uma investigação que nasceu de uma denúncia às autoridades, feita há cerca de um ano.

PUB

O clube “encarnado” tem sido alvo de várias buscas nos últimos meses. A mais recente foi em Fevereiro deste ano: a Polícia Judiciária tinha feito buscas no Benfica no âmbito do caso dos emails. Depois de um primeiro mandado executado no dia 19 de Outubro do ano passado, as autoridades "aproveitaram" as diligências relacionadas com a operação Lex para cumprirem novas buscas no Estádio da Luz.

PUB