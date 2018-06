O brasileiro Paulo Autuori, de 61 anos, foi esta quarta-feira anunciado como o novo treinador do Ludogorets, campeão da Bulgária.

Em Portugal, Autuori orientou o Benfica, o V. Guimarães, o Marítimo (finalista da Taça de Portugal) e o Nacional da Madeira.

No Brasil foi técnico, entre outros emblemas, da Portuguesa, Botafogo, Cruzeiro, Flamengo, Vasco da Gama, Internacional, Grêmio, Santos, São Paulo, Atlético Mineiro, tendo trabalhado no Perú, Japão e sido o seleccionador do Qatar.

