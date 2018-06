Sem direito a castigo. Foi assim que Guillermo Cantú, secretário da Federação Mexicana de Futebol, explicou nesta quarta-feira aos jornalistas que o caso que envolvia alguns internacionais mexicanos, protagonistas de uma festa com várias acompanhantes de luxo, foi tratado pela instituição máxima do futebol mexicano.

Segundo a comunicação social mexicana, que sustenta os factos com fotografias, alguns jogadores da selecção estiveram, na noite de sábado, em Lomas de Chapultepec, depois da folga dada pela federação com cerca de 30 acompanhantes, numa festa até à manhã do dia seguinte. Horas depois, algumas das acompanhantes confirmaram também a sua presença na festa.

Segundo Cantú, o facto de os jogadores terem participado na festa polémica após o jogo particular com a Escócia, trata-se de uma "questão complexa". Para já, é certo que não vão ser castigados pelo ocorrido.

"São os riscos que a liberdade traz, mas não vamos mudar a nossa atitude", declarou o responsável federativo, desvalorizando a participação de vários jogadores mexicanos - entre eles os portistas Herrera e Corona e o benfiquista Jiménez -, recordando que os atletas estavam no gozo de uma folga.

Consequência ou não do sucedido, Herrera abandonou a concentração do México, devidamente autorizado pela equipa técnica, alegadamente para tratar de questões do foro pessoal.

A equipa orientada por Juan Carlos Osorio vai disputar o seu último particular antes da estreia no Mundial, no próximo sábado, diante da Dinamarca. No Mundial 2018, vai defrontar Alemanha, Suécia e Coreia do Sul na fase de grupos.

