Marcelo Rebelo de Sousa recebeu, nesta quarta-feira, os jogadores da selecção nacional de futebol, a equipa técnica e restante staff que integram a comitiva portuguesa que vai participar no Mundial de futebol. No encontro oficial, no antigo Museu dos Coches, e antes do jantar oferecido pelo Presidente da República, Marcelo pediu o mesmo que há dois anos, antes do Europeu que Portugal acabaria por vencer: "Sejam os melhores dos melhores".

PUB

O Presidente da República lembrou o seu discurso de 2016. "Vou dizer o que disse há dois anos aqui em Belém e daqui a dois anos direi o mesmo. Vou dizer uma evidência: vós sois os melhores dos melhores. Há dois anos provou-se que éramos os melhores da Europa. O titulo é vosso, nosso, dos portugueses. No meio de vós está o melhor do mundo, mas todos sois dos melhores do mundo. É essa a realidade. Não peço para trazerem a taça, peço algo mais difícil: que sejam o que são. Se forem o que são são os melhores dos melhores. Os portugueses serão o que são, apoiantes, admiradores e solidários convosco."

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou ainda a capacidade unificadora da selecção nacional de futebol: "Fala-se em símbolos da pátria, o hino, a bandeira. Devo dizer-lhes que vós sois um factor de unidade nacional servindo de exemplo a muitas outras equipas com menos notoriedade e com menos projecção. São um elemento fundamental na unidade nacional que vai além das divisões politicas, religiosas, partidárias, sociais."

PUB

Cristiano Ronaldo, capitão da selecção nacional, foi o porta-voz dos jogadores. "O que posso garantir é uma grande ambição. Sabemos que não somos favoritos, temos de ser realistas", começou por declarar Ronaldo. Mas o "7" da equipa prometeu ambição sem limites: "Daremos o nosso melhor, não há garantias de nada, mas, vamos dar o nosso máximo com a humildade que tivemos em 2016, quando também não éramos os favoritos, mas demos o máximo. Passo a passo, vamos ver o que a competição nos dará".

PUB