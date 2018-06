O Manchester United contratou o defesa direito português Diogo Dalot ao FC Porto por 22 milhões de euros, até Junho de 2023, com mais uma época futebolística de opção, anunciaram nesta quarta-feira os clubes.

PUB

A SAD "azul e branca" confirmou o "acordo com o Manchester United para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Diogo Dalot pelo valor de 22 milhões de euros", em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Já o o clube treinado por José Mourinho deu conta da contratação do internacional sub-21, de 19 anos, por cinco temporadas, num vínculo que pode ser prolongado por mais uma temporada,

PUB

"Assinar pelo Manchester United é uma oportunidade inacreditável para mim. Cresci na academia do FC Porto e devo estar grato por tudo o que fizeram por mim. Mas a oportunidade de vir para um dos melhores clubes do mundo é algo que não podia rejeitar", afirmou Dalot, citado pelo clube inglês.

O defesa assumiu-se "entusiasmado" por trabalhar com Mourinho e "aprender tudo o que for possível" com o técnico. "Estou ansioso por jogar com os jogadores fantásticos da equipa", confessou o jovem futebolista.

"O Diogo é um jovem defesa extremamente talentoso, com qualidade para se tornar rapidamente num dos grandes jogadores deste clube. Ele tem todos os atributos que um lateral precisa: físico, inteligência táctica e qualidade técnica, combinada com a mentalidade da academia do FC Porto, que prepara os jogadores para a maturidade que necessitam para um nível profissional", frisou Mourinho.

Igualmente citado pelo Manchester United, o técnico considerou ainda Dalot como "o melhor lateral na Europa, na sua idade", confiando que "terá um futuro brilhante" no clube,

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Dalot, campeão da Europa de sub-17 em 2016, cumpriu toda a sua formação nos "dragões", ao serviço dos quais se estreou na equipa principal em 2017-18, alinhando em oito jogos, seis da I Liga, um da Taça de Portugal e outro da Liga dos Campeões.

?? You've seen the pics and read the quotes - now it's time to turn your sound on and hear from #MUFC's latest recruit!



Over to you, @DalotDiogo. #BemvindoDalot pic.twitter.com/S4QR0GvnUA — Manchester United (@ManUtd) June 6, 2018

PUB