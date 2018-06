O ciclista polaco Michal Kwiatkowski (Sky) recuperou esta quarta-feira a liderança no Critério do Dauphiné graças à vitória da equipa britânica no contra-relógio por equipas, na terceira etapa da prova francesa.

A Sky, liderada pelo britânico Geraint Thomas, concluiu os 35 quilómetros do “crono” em 36.33 minutos, menos 38 segundos do que a BMC e 53 que a Lotto Soudal. A Mitchelton-Scott, do sul-africano Daryl Impey, que partiu de amarelo para a etapa, não foi além do quarto lugar, a 56 segundos.

Kwiatkowski tinha perdido a liderança na terça-feira, reassumindo a primeira posição, seguido por três companheiros de equipa na classificação geral: o italiano Gianni Moscon, o espanhol Jonathan Castroviejo e Thomas.

Impey foi relegado para o oitavo lugar, a 54 segundos do campeão do mundo de 2014, atrás de um trio da BMC constituído pelos norte-americanos Brent Bookwalter e Joey RossKopf e pelo italiano Damiano Caruso.

O português Tiago Machado (Katusha-Alpecin) permanece no 38.º posto, mas agora a 2.18 minutos, depois de ter comandado a sua equipa para o 15.º lugar no contra-relógio, a 1.49m da Sky.

Na quinta-feira, o pelotão cumprirá os 181,2 quilómetros entre Chazey-sur-Ain e Lans-en-Vercors, numa tirada com três contagens de montanha, uma de categoria especial, outra de quarta categoria e uma de segunda, coincidente com a meta.

