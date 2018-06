Falta uma semana e meia para a estreia de Portugal no Campeonato do Mundo 2018, na Rússia, e Fernando Santos admite que ainda tem “muitas dúvidas” relativamente ao “onze” que vai fazer alinhar de início contra a Espanha. Na antevisão da partida de quinta-feira frente à Argélia (20h15, RTP1), a última de preparação para o Mundial, o seleccionador garantiu ainda que Cristiano Ronaldo vai alinhar de início.

“O Cristiano vai entrar de princípio no jogo, seguramente. Em qualquer equipa o melhor jogador do mundo será sempre muito importante”, sublinhou o técnico, que admitiu ainda ter “muitas dúvidas” em relação ao “onze” que vai escolher para a estreia no Mundial 2018. “Tenho muitas dúvidas. Tenho 23 jogadores e confio totalmente neles. O jogo com a Espanha vem daqui a uma semana, vamos ver como correm os treinos. Não faria muito sentido estar a projectar um ‘onze’, porque há sempre imponderáveis. Mas há um esquema base mais ou menos definido. Até ao jogo com a Espanha vamos ver o que vai acontecer. Mas há jogadores que estão mais perto da titularidade”, afirmou.

Após empates com Tunísia (2-2) e Bélgica (0-0), Fernando Santos pretende neste terceiro e último jogo de preparação afinar os detalhes que faltam antes da viagem para a Rússia: “Queremos continuar a evoluir como equipa, ver como as coisas estão. É importante dar ritmo competitivo e tirar conclusões do nosso comportamento. Observamos os nossos adversários com muito cuidado, mas temos de pensar na nossa forma de jogar.”

“A Argélia tem jogadores que conhecemos bem, com muita qualidade técnica. O treinador conhece muito bem o futebol português, é um dos melhores estrangeiros de sempre no futebol português, nunca me esquecerei da final em que marcou pelo FC Porto [na final da Taça dos Campeões Europeus, em 1987, contra o Bayern]”, concluiu Fernando Santos.

