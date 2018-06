A polícia deteve na noite desta quarta-feira, em Lisboa, Fernando Mendes, ex-líder da claque "leonina" Juve Leo, avança a TSF. De acordo com rádio, a detenção resulta de uma operação policial que envolveu 15 elementos da polícia. Nuno Torres, o condutor do veículo que saiu da Academia do Sporting pouco tempo depois das agressões, também estará entre os detidos.

As primeiras informações recolhidas indicam que a detenção de Fernando Mendes estará relacionada com as agressões a jogadores e equipa técnica do clube de Alvalade na Academia do Sporting, em Alcochete, a 15 de Maio. Nuno Torres, o proprietário do BMW azul que foi buscar Fernando Mendes à academia "leonina" no dia das agressões, também foi detido.

Segundo várias testemunhas, Fernando Mendes esteve na Academia de Alcochete na tarde das agressões, mas não fez parte dos 23 detidos pela GNR, que já foram ouvidos pelas autoridades e estão em prisão preventiva.

À data, a actual direcção da Juve Leo demarcou-se entretanto do ataque em Alcochete. "Não podemos admitir os ataques que nos têm sido feitos lá porque aparece uma pessoa com a camisola da claque", declarou o grupo.

