O FC Porto apurou-se nesta quarta-feira para a final da Liga portuguesa de basquetebol, graças a um triunfo sobre o Benfica, no pavilhão da Luz, no quinto e último jogo da eliminatória, decidido no prolongamento (90-96). No derradeiro encontro do play-off, os "dragões" vão discutir o título com a Oliveirense.

PUB

À imagem do que aconteceu nos restantes embates desta meia-final, entre dois candidatos ao título, os "encarnados" tiveram uma entrada desastrosa na partida e deixaram fugir o adversário para um 18-25 no final do primeiro período. Precipitados a atacar e claramente inferiores no capítulo dos ressaltos, os lisboetas ficaram cedo desconfortáveis no encontro.

Depois de um 2-2 nos encontros anteriores, esta era a partida decisiva e o FC Porto mostrava mais autoridade. De tal forma que, no segundo parcial, fugiu ainda mais no marcador (36-47), aproveitando também uma noite de total inspiração do veterano Miguel Miranda, intratável nos lançamentos longos: converteu cinco em seis tentativas e terminou a noite como o melhor marcador, com 21 pontos.

PUB

O FC Porto estava sereno, alternava penetrações para o cesto com lançamentos exteriores, e manteve o ritmo no terceiro parcial. Até que o Benfica elevou os níveis de agressividade defensiva e foi um pouco mais feliz no ataque ao cesto do que tinha sido até então. Rebocado pela reacção de Damier Pitts, o anfitrião conseguiu um último parcial esmagador (29-15) que lhe permitiu igualar a partida praticamente no derradeiro lance, com um triplo do base norte-americano.

Com 80-80 no marcador, o FC Porto não se deixou abater e voltou a entrar melhor no jogo no prolongamento, aproveitando mais um turnover do rival para conseguir uma vantagem de seis pontos, que já não deixou escapar até ao final. Num embate com algum equilíbrio nos indicadores estatíticos, os "dragões" destacaram-se na eficácia da linha de três pontos (38% contra 28%), nos ressaltos (40/34) e nos ataques rápidos (16 pontos contra nove).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Há que reconhecer que o adversário foi superior. O FC Porto foi sempre mais sereno que nós. Não fomos capazes de encontrar as melhores soluções quando tivemos a possibilidade de passar para a frente no marcador. Não fomos capazes de dar a estocada final nos momentos críticos", reagiu José Ricardo, treinador do Benfica, em declarações à BTV.

O título nacional será agora decidido entre Oliveirense, que eliminou o V. Guimarães nas meias-finais, e FC Porto, à melhor de cinco jogos. O primeiro embate da final é já no sábado, no pavilhão Dr. Salvador Machado, em Oliveira de Azeméis.

PUB