Para uns foram os melhores dos tempos, para outros os piores. Um passo em frente rumo ao estrelato, ou um passo para o lado e a manutenção do anonimato. Com boas ou más memórias desses tempos, foram várias dezenas os jogadores que passaram pelo futebol português e que vão competir a partir de 14 de Junho no Mundial da Rússia. Jogadores consagrados como o colombiano Radamel Falcao ou Nemanja Matic deixaram a sua marca no futebol português antes de darem o salto para outros palcos, enquanto outros tiveram passagens breves e pouco significativas pelos relvados nacionais. Shikabala, médio egípcio, até é um fracasso bastante conhecido, mas não será do conhecimento geral que a Arábia Saudita tem um médio que passou pelo Louletano, ou que há um defesa da Polónia que esteve seis meses no Bragança.

PUB

Todos os "ex-portugueses" Egipto

Marwan Mohsen (ex-Gil Vicente)

Shikabala (ex-Sporting)

Arábia Saudita

Abdullah Otayf (ex-Louletano)

Uruguai

Jonathan Urretaviscaya (ex-Benfica e Paços de Ferreira)

Christian Rodríguez (ex-Benfica e FC Porto)

Marrocos

Manuel da Costa (ex-Nacional e ex-internacional jovem por Portugal) Carcela Gonzalez (ex-Benfica)

Espanha

Rodrigo (ex-Benfica)

Diego Costa (ex-Sp. Braga e ex-Penafiel)

Dinamarca

Kasper Schmeichel (ex-Sporting e Estoril)

Peru

Alberto Rodriguez (ex-Sp. Braga, Sporting e Rio Ave)

Wilder Cartagena (ex-V. Setúbal)

Luis Advíncula (ex-V. Setúbal)

André Carrillo (ex-Sporting e emprestado pelo Benfica ao Watford em 2017-18)

Argentina

Angel di María (ex-Benfica)

Marcos Rojo (ex-Sporting)

Nicolas Otamendi (ex-FC Porto)

Nigéria

Elderson (ex-Sp. Braga)

Etebo (ex-Feirense)

Shehu Abdullahi (ex-União da Madeira)

Simi Nwankwo (ex-Portimonense e Gil Vicente)

John Ogu (ex-Leiria e Académica)

Chidozie (emprestado pelo FC Porto ao Nantes em 2017-18)

Brasil

Thiago Silva (ex-FC Porto B)

Geromel (ex-Desp. Chaves e V. Guimarães)

Casemiro (ex-FC Porto)

Danilo (ex-FC Porto)

Ederson (ex-Ribeirão, Rio Ave e Benfica)

Costa Rica

Joel Campbell (ex-Sporting)

Rodney Wallace (ex-Arouca)

Sérvia

Stojkovic (ex-Sporting)

Luka Jovic (emprestado pelo Benfica ao Eintracht em 2017-18)

Nemanja Matic (ex-Benfica)

Suíça

Gelson Fernandes (ex-Sporting)

México

Layún (emprestado pelo FC Porto ao Sevilha em Janeiro de 2018)

Suécia

Victor Lindelof (ex-Benfica)

Bélgica

Axel Witsel (ex-Benfica)

Inglaterra

Eric Dier (ex-Sporting)

Panamá

Fidel Escobar (ex-Sporting B)

Gabriel Gomez (ex-Belenenses)

Ismael Diaz (ex-FC Porto B)

Colômbia

Santiago Arias (ex-Sporting)

Abel Aguilar (ex-Belenenses)

Radamel Falcao (ex-FC Porto)

James Rodriguez (ex-FC Porto)

Juan Quintero (ex-FC Porto)

Polónia

Thiago Cionek (ex-Bragança)

Contando com Portugal, são 22 as selecções que têm jogadores com passado no futebol português, sendo que, entre os 23 escolhidos por Fernando Santos há dois que nunca jogaram em Portugal, nem sequer na formação, Anthony Lopes e Raphael Guerreiro. Claro que há uns que têm passado e presente ou que vão ter (algum) futuro no futebol português, como será o nigeriano Tyronne Ebuehi, lateral-direito que o Benfica já garantiu para a próxima temporada. Para esta contabilidade, interessa o clube com que aparecem nas listas oficiais da FIFA – ou seja, Bryan Ruiz ainda será jogador do Sporting, enquanto Chidozie, entra para estas contas, já que foi emprestado pelo FC Porto ao Nantes na última temporada.

PUB

Há muitas selecções com um forte núcleo de “ex-portugueses”. O Brasil, por exemplo, tem cinco. Os mais recentes são o guarda-redes Ederson Moraes, que saltou na última época do Benfica (tendo passado antes por Ribeirão e Rio Ave) para o Manchester City, o lateral Danilo, que entrou no futebol europeu pela porta do FC Porto, antes de ir para o Real Madrid e, depois, para o City, e Casemiro, que cumpriu uma época de empréstimo no Dragão antes de se fixar como indiscutível no Real Madrid. Já Thiago Silva, central do PSG e ex-capitão da selecção, teve uma breve passagem pela equipa B do FC Porto em 2004-05, a mesma época em que Pedro Geromel chegou ao futebol português para representar o Desportivo de Chaves. Cumpriu mais três anos no Vitória de Guimarães antes de dar o salto para a Bundesliga, passando por Espanha antes de regressar ao Brasil em 2014 para representar o Grémio, mas ainda a tempo de Tite reparar nele e dar-lhe um lugar na “canarinha”.

Também a Nigéria tem cinco jogadores que passaram por Portugal, o que já é tradição, tendo em conta jogadores do passado como Yekini ou Amunike. Elderson, antigo lateral do Sp. Braga, será talvez o mais conhecido deste lote, mas também lá estão Etebo (ex-Feirense), Abdullahi (ex-União da Madeira), Nwankwo (ex-Portimonense e Gil Vicente), Ogu (ex-U. Leiria e Académica) e Chidozie (ex-FC Porto). A Colômbia também tem uma mão cheia de “ex-portugueses”: Falcao, James e Quintero (todos ex-FC Porto), Arias (ex-Sporting) e Aguilar (ex-Belenenses).

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para além de Acuña e Salvio, a Argentina conta com Marcos Rojo (ex-Sporting) e Angel Di Maria (ex-Benfica) e Nicolas Otamendi (ex-FC Porto), enquanto o Peru, que conta com o vimaranense Hurtado, tem ainda Carrillo (ex-Sporting e Benfica), Alberto Rodriguez (ex-Sp. Braga e Sporting), Advíncula e Cartagena (ambos ex-Vitória de Setúbal). Fechando a presença “portuguesa” nas selecções sul-americanas, há ainda Urreta (ex-Benfica e Paços de Ferreira) e “Cebola” Rodríguez (ex-Benfica e FC Porto) a fazer companhia a Maxi e Coates no Uruguai.

Sem sermos demasiado exaustivos (e, sim, falámos pouco de Lindelof, Diego Costa e Eric Dier) deixámos para o fim os “cromos difíceis”. O defesa da Polónia que falámos no início é Thiago Cionek, jogador de 32 anos do SPAL e brasileiro de Coritiba, que, em 2006, passou seis meses no Bragança (fez dois jogos), voltou para o Brasil e, depois, foi para a Polónia, país de origem da sua família, ficando com cidadania polaca em 2011.

Já o árabe que jogou no Louletano é o médio Abdullah Otayf, que fez apenas oito jogos pelo clube algarvio em 2012-13, enquanto Shikabala, que jogou 13 incríveis minutos pelo Sporting, não será o único “ex-português” a fazer companhia a Salah no Egipto – Marwan Mohsen não marcou um único golo na época que passou no Gil Vicente. E é justo dizer que Kasper Schmeichel, que será o dono da baliza da Dinamarca, fez parte da sua aprendizagem a acompanhar o pai nos treinos do Sporting, e a jogar nas escolinhas do Estoril-Praia.

PUB