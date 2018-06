O presidente do Sporting anunciou nesta quarta-feira que não reconhece a assembleia geral para discutir a demissão da direcção do clube marcada para dia 23. “Não vai haver assembleia geral. Aquela não vai haver”, afirmou. Bruno de Carvalho revelou que estão, no entanto, marcadas outras duas pela Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral, Elsa Judas: uma com vista a aprovar o orçamento e discutir o Sporting no dia 17 deste mês, e uma outra, a dia 21, para eleger os órgãos sociais que estão demissionários — a Assembleia Geral e o Conselho Fiscal.

“Está marcada para dia 17 uma Assembleia Geral obrigatória por causa do orçamento, em que um dos pontos será ouvir os sportinguistas. E depois uma AG eleitoral a 21 de julho para eleger quem se foi embora [membros demissionários da AG e do Conselho Fiscal] e para os quais há comissões transitórias”, disse o presidente do Sporting.

Bruno de Carvalho afirmou, no entanto, que está disposto a avançar com uma assembleia geral para discutir a demissão da direcção se a Mesa da Assembleia Geral apresentar as assinaturas para a sua realização.

O presidente "leonino" diz que a Mesa da Assembleia Geral e o Conselho Fiscal estão demissionários. “Está a subverter-se tudo. Nós é que estamos a cumprir a democracia, fomos legitimamente eleitos”, afirmou, aconselhando a Mesa da Assembleia Geral a “recorrer à justiça” para alcançar os seus objectivos.

O anúncio da marcação das Assembleias Gerais pela Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral para dias 17 e 21 foi publicado em alguns órgãos de comunicação social.

