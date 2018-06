Guilherme Pinheiro deixou o cargo de administrador da SAD do Sporting. A revelação é feita pela própria SAD "leonina" nesta quarta-feira.

“A Sporting Clube de Portugal – Futebol SAD vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º, nº1 al. a) do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado da renúncia apresentada pelo senhor dr. Guilherme José Araújo da Costa Carracho Lourenço Pinheiro ao cargo de administrador da Sporting Clube de Portugal – Futebol SAD”, diz o comunicado de Alvalade.

Segundo o jornal Record, na base da demissão está o processo da transferência falhada de Rui Patrício para o Wolverhampton, uma vez que Guilherme Pinheiro tinha acertado, em nome da SAD, com o clube inglês para uma saída pacífica do internacional português, evitando assim a rescisão. À última hora, Bruno de Carvalho abortou o negócio, colocando o agora ex-administrador da SAD numa posição delicada e insustentável, pelo que preferiu apresentar a demissão.

O presidente do Sporting marcou entretanto uma conferência de imprensa para as 13h, no estádio de Alvalade. O presidente dos "leões" deverá abordar temas a saída de Guilherme Pinheiro mas também a de Jorge Jesus para o Al-Hilal, assim como responder a Jaime Marta Soares. O presidente demissionário da Mesa da Assembleia Geral confirmou nesta terça-feira que a reunião de sócios com vista à destituição de Bruno de Carvalho continua marcada para 23 de Junho.

