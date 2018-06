Termina a especulação: Por 13 Razões vai mesmo ter uma terceira temporada, confirmou fonte da Netflix ao site Buzzfeed. A terceira temporada da série dramática juvenil, que toca em temas como o suicídio, assédio sexual e armas, segue a lógica das anteriores e vai contar com 13 episódios, que começam a ser gravados ainda este ano. A estreia na plataforma de streaming está prevista para 2019.

Brian Yorkey continuará a ser o produtor-executivo, ao lado de Selena Gomez, Joy Gorman, Tom McCarthy, Mandy Teefey, Kristel Laiblin, e Steve Golin. Já a presença da protagonista, Katherine Langford, que interpretou a personagem Hannah Baker, não está confirmada e as palavras da actriz fazem antever que a sua participação se ficou pelas duas primeiras temporadas. A 25 de Maio, pouco depois de a segunda temporada se ter estreado, Langford escreveu no Instagram que provavelmente não voltaria à série: “Como muitos de vocês sabem, Por 13 Razões foi o meu primeiro trabalho de sempre e estou muito grata por ter tido a oportunidade de contar a história de Hannah por completo na temporada 1 e por me ter sido pedida uma segunda temporada”.

A primeira temporada, inspirada pelo livro homónimo de Jay Asher, gira em torno das motivações que levaram uma adolescente, Hannah Baker, ao suicídio. A segunda temporada segue o caminho trilhado pela anterior, mas dá voz aos amigos da protagonista e foca-se também em temas como o assédio sexual e o acesso às armas nos EUA.

Muito criticada ao longo da primeira temporada por se temer que encorajasse o suicídio – filmando-o directamente e criando uma narrativa viciante à sua volta – e que influenciasse negativamente os seus jovens espectadores, a segunda temporada contou com uma série de recursos de acompanhamento e prevenção: o site http://13reasonswhy.info/ e as informações dadas pelos actores da série no fim de cada episódio sobre como obter apoio na vida real para os problema abordados são disso exemplos.

