O mês de Abril marcou o percurso da dupla italiana Amuleto, com o lançamento quase simultâneo dos seus terceiro e quarto álbuns, em edições limitadas: Misztériumok, em formato LP e digital, pela editora suíça three:four records, e o CD Acre, pela francesa Eilean Records.

Foi à novela de Roberto Bolaño que os italianos Francesco Dillon (violoncelista) e Riccardo D. Wanke (investigador no Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical) foram buscar o nome da dupla com que pretendem estabelecer conexões entre pontos geográfica e culturalmente distantes, que tomam como influência numa reflexão sonora associada ao conceito de viagem. A sua breve história no cruzamento de som instrumental e electrónico, com recurso a gravações de campo e a sintetizadores, conta-se em mais dois álbuns: 11h15: Local Weather Forecast, integrado na colectânea de 10 CDs Musica Improvvisa (2010), da milanesa Die Schachtel, e No Para Siempre En La Tierra, Sólo Un Poco Aquí, álbum duplo, gravado em Florença e editado em Lisboa, lançado em 2015 pela Mazagran e com uma segunda edição já em 2017 (de que se destaca a miniatura Hanacpachap Cussicuinin #1).

Misztériumok Autoria: Amuleto

three: our records

LP: TFR047

Acre Autoria: Amuleto

Eilean Records

CD: EILEAN68

O facto dos dois álbuns agora publicados surgirem em simultâneo é capaz de não ser uma coincidência, já que ambos foram (tal como o da Mazagran), gravados entre Florença e Lisboa, mas no período de 2015 a 2017. Riccardo Wanke não hesita, porém, em revelar que o processo de composição foi distinto em cada um dos álbuns.

As cinco faixas de Misztériumok são o resultado de um trabalho sonoro realizado a partir de um conjunto de negativos de fotografia encontrados na Feira da Ladra, em Lisboa, em que os primos italianos leram sentimentos contraditórios nas cenas familiares de uma Europa de há cem anos. Riccardo D. Wanke explica que, frequentemente, o processo começa numa ideia de som, de formação tímbrica ou de uma partitura que os dois se sentem compelidos a reinventar, conduzindo-a a novas direcções. Foi o que aconteceu na contemplativa Urlicht (segunda faixa de Misztériumok), construída a partir de uma leitura do lied homónimo de Mahler, em que da exploração da harmonia mahleriana nasce um trabalho de som.

“Existe uma parte improvisada que vem de uma ideia inicial; depois o material gravado passa por um processo de overdubbing e adição de faixas tocadas ou field recordings.”

Em Untitled with Eye, Hand, Moon and Dog, sobressai o violoncelo de Francesco Dillon, músico de formação clássica que combina a sua actividade do Quartetto Prometeo e do agrupamento Alter Ego com uma carreira a solo que se destaca na área da música contemporânea. Também esta é uma peça que resulta algo contemplativa e cuja graça reside no detalhe da exploração espectral.

Diferente é o ponto de partida de Acre, que nasce do desafio de Mathias Van Eecloo (editor da Eilean) para criar música para o mapa imaginário em que diversos artistas convidados encontram o seu próprio espaço. Desta vez não baseado no mundo da imagem, mas sim em livros de Juan Carlos Onetti e Julio Ramón Ribeyro, além de ponto 68 desse mapa colectivo estabelecido por Van Eecloo, este trabalho da dupla italiana integra outras coordenadas: o recurso a gravações de campo realizadas na Bolívia, México e Índia (além de violoncelo, guitarra eléctrica, Fender Rhodes, harmónio, sintetizadores e electrónica).

Aqui, as seis faixas são genericamente mais curtas do que em Misztériumok e, sobretudo as primeiras, definem um espaço sonoro mais depurado, bem patente em Sumaj Orcko.

Esgotaram rapidamente os 180 números da cuidada edição física de Acre, que incluía a colaboração do artista plástico austríaco Herbert Pfostl, mas continua disponível a edição digital na bandcamp.

