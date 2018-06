Menos alunos a fazer exames nacionais do ensino secundário. E menos a manifestarem a intenção de se candidatarem ao ensino superior. Os dados provisórios sobre os inscritos nas provas finais deste ano acabam de ser divulgados pelo Ministério da Educação. As raparigas continuam em maioria. A média de idades é de 17,35 anos.

No ano passado, havia 161.306 inscritos. Este ano, são menos dois mil (159.650). Destes, 55% vão fazer o exame final com o objectivo de se candidatarem ao ensino superior (em 2017 eram 56%) e 28.905 só vão à prova mesmo com esse objectivo (eram cerca de 27 mil no ano passado).

A época dos exames do secundário, que se realizam no 11.º e no 12.º ano, conforme as disciplinas, arranca a 18 de Junho com Filosofia (11.º ano). Na 1.ª fase realizam-se 346.778 provas (cada aluno faz em média duas, das 22 possíveis).

O exame de Português do 12.º ano — agendado para 19 de Junho — continua a ser o mais concorrido. Mas este ano, ao contrário do que aconteceu em 2017, a Biologia e Geologia ultrapassou a Matemática e é o segundo exame com mais inscritos. Seguem-lhes a Física e Química A, a Geografia A e a História A.

À semelhança dos anos anteriores, quase metade dos alunos que vai a exame vem dos cursos de Ciências e Tecnologias. Do ensino profissional, onde estas provas não são necessárias para completar o ensino secundário (ao contrário do que acontece com o ensino regular), só 773 estudantes vão a exame.

A 1.ª fase dos exames do secundário decorre entre 18 e 27 de Junho. A 2.ª fase vai de 18 a 23 de Julho.

Já no ensino básico, há mais inscritos este ano para as provas do 9.º ano. São 101.628, quando no passado eram 100.066. O exame de Português está marcado para 22 de Junho e o de Matemática para 27 do mesmo mês. A 2.ª fase acontece a 20 de Julho para Português e a 23 de Julho para Matemática.

