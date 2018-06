O Bloco de Esquerda (BE) quer ouvir o ministro da Educação, depois de o Governo ter determinado que o tempo de serviço dos professores durante o congelamento das carreiras não será contado na totalidade para as respectivas progressões. O BE exige que seja integralmente contabilizado.

A deputada Joana Mortágua, em declarações à TSF, afirmou que "a forma como o ministro sai destas negociações é lamentável e inaceitável". "Há uma lei do Orçamento do Estado que diz que o Governo tem de negociar com os sindicatos o tempo e o modo da recuperação do tempo de serviço", acrescentou.

Em declarações aos jornalistas, no final de um dia de reuniões na segunda-feira com todos os 23 sindicatos de professores que existem, o ministro da Educação indicou que “o Governo considera que não há quaisquer condições para avançar com negociações formais” sobre a questão do tempo de serviço. Tiago Brandão Rodrigues acusa os sindicatos de “não demonstraram qualquer tipo de flexibilidade” e que, por isso, ficará “tudo como estava”.

“Tudo como estava” significa que não haverá tempo de serviço contabilizado para efeitos de progressão como fora assumido pelo Governo nas propostas iniciais do Orçamento do Estado para 2018. E que foi depois alterado na sequência de uma série de greves de docentes que culminaram numa manifestação frente ao Parlamento a 15 de Novembro e também da pressão exercida pelos aliados do executivo.

