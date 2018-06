A menos de 24 horas do encontro marcado entre o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e os jogadores da equipa Philadelphia Eagles, consagrados campeões da NFL (liga desportiva profissional de futebol americano) deste ano, o líder norte-americano cancelou o evento, face ao reduzido número de jogadores que mostrou intenções de aparecer. Para Trump, isso mostra que os jogadores discordam dele porque “insiste que eles se devem manter em pé durante o hino nacional”.

Na semana passada estava previsto que cerca de 70 membros da equipa fossem visitar Donald Trump, mas esse número baixou para menos de dez na segunda-feira, refere o New York Times. Alguns dos jogadores mais conhecidos dos Eagles, como Chris Long e Malcolm Jenkins, já tinham anunciado que não participariam no evento em protesto contra o Presidente.

PUB

PUB

A polémica do ano passado em torno dos jogadores que se ajoelhavam durante o hino em protesto pela violência policial contra cidadãos negros – que levou Trump a insultá-los, chamando-lhes “filhos da mãe” e ameaçando que seriam “despedidos” dos seus clubes – parecia já ir longe, mas foi reavivada no mês passado. A 23 de Maio, a NFL anunciou que iria multar os atletas que se ajoelhassem durante o hino, obrigando-os a permanecer de pé enquanto toca o Star-Spangled Banner. Agora, o tema volta à baila com as declarações de Trump.

Ainda que nenhum dos jogadores dos Philadelphia Eagles se tenha ajoelhado durante o campeonato Super Bowl, os jogadores Malcolm Jenkins e Rodney McLeod ergueram por várias vezes o punho cerrado durante o hino, num gesto contra as injustiças sociais. “Ficar no balneário enquanto toca o hino nacional é tão desrespeitoso quanto ajoelhar-se”, comentou Trump no Twitter.

Foto Jogadores dos Philadelphia Eagles no jogo da Super Bowl CRAIG LASSIG/LUSA

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Eles discordam do Presidente porque ele insiste que eles devem manter-se em pé durante o hino nacional, com a mão ao peito, em honra dos grandes homens e mulheres do nosso serviço militar e das pessoas deste país”, afirma Trump num comunicado divulgado pela Casa Branca nesta segunda-feira. A intenção do líder norte-americano era fazer uma celebração “patriótica” que realçasse a importância do hino e de permanecer de pé enquanto é tocado, diz o Washington Post.

Apesar de o evento ter sido cancelado, Trump referiu em comunicado que os adeptos da equipa seriam bem-vindos à Casa Branca para “um tipo de cerimónia diferente”. Isto é, “uma [cerimónia] que honre o nosso grande país, que preste tributo aos heróis que lutam para o proteger, e que tocam o hino nacional de forma orgulhosa, em alto e bom som”.

Depois da decisão de Trump, a equipa limitou-se a publicar uma mensagem no Twitter em que diz ser uma “inspiração” ver a comunidade de adeptos reunida, agradecendo-lhes todo o apoio recebido ao longo da temporada.

PUB