Depois de ter aberto seis espaços em Lisboa nos últimos seis meses, José Avillez prepara-se para acrescentar ao portefólio cinco restaurantes na cidade do Porto, com a aquisição do grupo Cafeína.

PUB

“A operação de venda da maioria do capital do meu grupo ao de José Avillez deverá estar concluída até ao final deste mês”, confirmou ao Jornal de Negócios (acesso pago) o fundador do grupo e actual proprietário, Vasco Mourão. Os dois grupos empresariais revelaram ainda à publicação impressa que, caso o negócio efectivamente se concretize, Vasco Mourão mantém-se como sócio e gerente destes restaurantes. Não é conhecido o valor da operação.

O grupo Cafeína nasceu em 1995 com a abertura do primeiro restaurante, que dá nome à empresa, sendo actualmente constituído por cinco espaços: Cafeína, Terra, Portarossa e Casa Vasco, que se situam a poucos metros uns dos outros na Foz do Douro; e o Panca Cevicheria & Pisco Bar, inaugurado no Verão passado na Rua Sá de Noronha, na Baixa do Porto.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De acordo com Vasco Mourão, “esta operação visa fazer crescer o grupo de uma forma mais sustentada”, aliando “sinergias e capacidades”, mas mantendo aquele que é o “ADN” do grupo, assim como as “marcas” e o “cunho” pessoal do actual proprietário.

Em cima da mesa, mantém-se a abertura dos dois projectos anunciados pelo grupo no ano passado: Cafeína Upstairs, no piso superior do primeiro restaurante, e o Margherita, ao lado do Portarossa, que afinal “irá ter outro nome”. Ambos “vão ser retomados a partir do próximo mês”, adiantou o empresário ao Jornal de Negócios.

Actualmente, o grupo Avillez detém 16 restaurantes no país, incluído um no Porto, o Cantinho do Avillez, inaugurado em 2014 na Rua Mouzinho da Silveira. Para este ano está prevista ainda a abertura de um Minibar, na Rua da Picaria.

PUB