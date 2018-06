Sacos de plástico, garrafas de cerveja, pacotes de sumo, maços de tabaco e até raspadinhas (ainda confirmámos, nenhuma premiada). São 10h e a faixa arenosa que se desenha entre o Tejo e a antiga fábrica de seca do bacalhau, em Alcochete, parece uma pintura abstracta e cheia de mil cores.

PUB

Não é, porém, uma visão tão agradável quanto a descrição – trata-se de lixo: algum trazido pelas correntes do rio, outro deixado por quem visita a zona e ainda muito proveniente da captura de bivalves. Não é difícil distinguir as diferentes origens: há sapatos e luvas por todo o lado, que quem se dedica à actividade mencionada perde durante a jorna; redes e cordas que o rio devolve, como que reclamando o facto de tal não lhe pertencer; maços de tabaco e garrafas de cerveja que testemunham momentos animados e pacotes de sumo e de iogurte que atestam que este também é um local procurado por famílias com crianças.

Face a este cenário, depressa concluímos: a manhã que tirámos para nos juntarmos ao desafio da Volvo de apanhar lixo, numa iniciativa que a empresa multiplica neste dia um pouco por todo o mundo, viria a revelar-se muito ocupada. E não há tempo a perder, ainda que um pequeno briefing seja obrigatório para que ninguém acabe a manhã demasiado cansado ou desidratado – o sol parece brando e apanhar um papelito ou outro poderá parecer tarefa fácil, mas rapidamente compreendemos que requer alguma preparação física (ao fim de apenas meia hora, as dores nas costas recordam-nos a cada instante de que deveríamos ter prestado mais atenção à postura de baixar e levantar).

PUB

O grupo reúne cerca de 40 pessoas, entre funcionários da Volvo em Portugal, voluntários da Brigada do Mar, associação que se uniu àquela e organizou a iniciativa, e alguns jornalistas. Pouco a pouco, os sacos negros vão ficando cheios com todo o género de desperdícios que se possa imaginar. E assim que se larga um, já alguém da organização nos estendeu outro. Há lixo facilmente detectável e outro que nos parece saído de outra dimensão. Avistamos um pedacinho de plástico azul e decidimos apanhar. Mas, quando puxamos aquele resto minúsculo, descobrimos que atrás dele vem um saco enorme, algumas vezes vazio, outras cheio de coisas que preferimos não averiguar.

Ao fim de duas horas, perde-se um minuto para olhar para trás e analisar a faixa que no início da manhã era de mil cores. Depois de encher quatro ou cinco sacos, sabemos que fizemos muito pouco. Mas avistar aquela pequena extensão de areia sem brilhos ou cores garridas e a vegetação rasteira que sobrevive nas pequenas dunas a respirar livremente é suficiente para nos permitir sair dali com a sensação de missão cumprida. Afinal, parece ter sido pouco, mas a organização avança que terão sido recolhidos qualquer coisa como 1500 quilos de lixo. Tonelada e meia...

Dez anos, 400 toneladas

A Brigada do Mar surgiu depois de, há dez anos, um grupo ter feito uma acção de limpeza na linha de costa entre Tróia e Melides durante 15 dias. "A quantidade de lixo foi tão absurda que percebemos que tínhamos de repetir o que estavamos a fazer", recorda Simão Acciaioli que, esporadicamente, troca o trabalho na área de Marketing pela recolha voluntária de lixo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao fim de uma década os números impressionam: Acciaioli estima já ter recolhido em torno de 400 toneladas de uma linha costeira linear de 450 quilómetros, entre as mais diversas acções que organiza, sendo que há uma por ano que lhe é mais cara. A de Tróia-Melides, com uma duração de 15 dias, que repete ano após ano: "Há pessoas a ligar no fim do ano a perguntar quando se realizará para tirarem férias nesse período, o que é muito tocante", desabafa.

PUB

Todo o trabalho é voluntário e, por isso, a associação, que em dez anos contabiliza 20 mil participações, tenta que quem se oferece não tenha de arcar com despesas – além de providenciar seguro. Para tal, conta com o Alto Patrocínio da Presidência, com o reconhecimento da UNESCO e com o apoio das autarquias dos locais visados, bem como de empresas privadas. "Mesmo assim, há sempre despesas: as pessoas vão até aos locais nos seus próprios carros, por exemplo. Aliás, só em combustível, numa acção grande com a de Tróia, gastamos cerca de 2500 euros" - valor entretanto assegurado pela contribuição de uma família que manteve o anonimato.

"A sensação de olhar para uma multidão a recolher lixo, a contribuir um bocadinho, é indescritível." Depois há os laços que se vão criando: "Há quem só encontre uma vez por ano, mas que sinto como família", explica, confidenciando que aqui, no fundo, por mais diferenças que haja, existe sempre um denominador comum a toda a gente, como se percebe pelas conversas e desabafos impossíveis noutras situações. "E há dramas que ficam em cima da duna." Já o lixo, recolhe-se todo.

PUB