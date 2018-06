São 12 os estádios que vão receber o Mundial de futebol deste ano na Rússia, entre 14 de Junho e 15 de Julho. A agência espacial russa, a Roscosmos, usou a Estação Espacial Internacional para fotografar os 12 recintos que vão receber Cristiano Ronaldo, Messi e companhia. Uma visão diferente dos estádios que vão concentrar as atenções dos adeptos do futebol. Portugal estreia-se no dia 15 de Junho no Estádio Fisht, em Sochi, frente à Espanha, seguindo-se o jogo com Marrocos no Estádio Luzhniki, em Moscovo (20 de Junho). A fase de grupos da selecção de Fernando Santos termina no dia 25 em Saransk, na Arena Mordóvia, frente ao Irão.