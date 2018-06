Os 19 jogadores que a Liga portuguesa dá ao Mundial 2018

São 19 os jogadores que vão representar o campeonato português no Mundial de Futebol de 2018. O Sporting será o clube que mais atletas coloca na competição. Os “leões” estão representados com sete jogadores dispersos por quatro selecções (Portugal, Costa Rica, Argentina e Uruguai). O FC Porto terá cinco futebolistas a competir na Rússia: três defendem as cores do México, um as de Portugal e outro as do Uruguai. O Benfica também contribui com cinco atletas, dispersos por cinco selecções — Portugal, Sérvia, Argentina, Suíça e México.

Vitória de Guimarães e Marítimo fecham o lote das equipas portuguesas representadas neste torneio. O emblema do Minho estará representado por um futebolista no conjunto peruano, enquanto o clube insular terá um atleta dos seus quadros a actuar pela selecção iraniana.