O Deportivo Guadalajara anunciou esta terça-feira ter chegado a acordo com o FC Porto para a transferência do guarda-redes Raúl Gudiño, que na última época representou o APOEL Nicósia, de Chipre, por empréstimo dos "dragões”.

Raul Gudiño regressa ao México para defender as cores do “Chivas” após uma passagem pela Europa, onde jogou pelo FC Porto B, União da Madeira e APOEL, equipa com a qual conquistou o título de campeão cipriota e se tornou no primeiro guarda-redes mexicano a jogar a Liga dos Campeões.

"Benvindo a casa, Raúl Gudiño", refere o “Chivas” no seu site, endereçando ao guarda-redes de 22 anos, formado no clube, "o maior sucesso neste regresso à maior equipa de futebol mexicana".

Tras hacer historia en Europa, ¡@RaulGudino1 está de regreso en el Rebaño! ?????? ¡Bienvenido a casa, arquero! ??https://t.co/Fq5NCry1lU pic.twitter.com/fZLg5NZMkc — CHIVAS (@Chivas) June 5, 2018

