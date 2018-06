Depois da proporção que tomou o incidente da final da Liga dos Campeões entre Sergio Ramos e Mohamed Salah — que obrigou o avançado do Liverpool a abandonar o encontro por lesão —, o jogador do Real Madrid deu ao diário desportivo AS a sua versão do lance.

“Porra, eles deram bastante atenção a isto … a coisa do Salah. Eu não queria falar sobre isto, porque tudo é ampliado”, começou por dizer o campeão europeu. “Eu vejo bem a jogada, ele amarra o meu braço primeiro e caio para o outro lado. A lesão ocorreu no braço oposto, e disseram que o segurei como se faz no judo. Depois de o guarda-redes ter dito que eu o atordoei com um embate, apenas falta o Firmino dizer que ficou com frio, porque uma gota do meu suor aterrou nele”, ironizou o central dos “galácticos”.

Para lá da ironia, Sergio Ramos demonstrou também preocupação com o colega de profissão, afirmando que, pelo seu estilo de jogo e sucesso, é mais perseguido no que diz respeito à agressividade: “Falei com o Salah através de mensagens e ele estava bem. Podia ter jogado na segunda parte se tivesse recebido uma injecção. Eu já o fiz algumas vezes, mas quando o Ramos faz algo assim, dá que falar. Não sei se é por estar no Real há tanto tempo e ganhar tantas vezes que as pessoas olham para algo assim de forma diferente”.

O Liverpool acabaria por perder a final por 3-1, permitindo ao Real Madrid conquistar a sua terceira Champions consecutiva. Dois dos três golos dos “merengues” surgiram de erros do guardião Loris Karius. Informações recentes dizem que o guarda-redes sofreu uma concussão durante a partida contra o Real Madrid, depois de o jogador ter sido examinado nos Estados Unidos. Os médicos não especificaram o momento exacto em que a lesão foi contraída, mas as imagens mostram uma colisão entre Ramos e Karius, nos minutos iniciais do segundo tempo.

Texto editado por Nuno Sousa

