Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting, confirmou esta terça-feira, em conferência de Imprensa, que se mantém inalterável a assembleia de destituição do Conselho Directivo do clube de Alvalade, agendada para o próximo dia 23 de Junho.

PUB

Marta Soares denunciou o que classificou de "ilegalidades graves" e "atropelos" aos estatutos do Sporting, por parte do Conselho Directivo presidido por Bruno de Carvalho, apelando à urbanidade dos associados na reunião marcada para o Altice Arena, em Lisboa.

O líder demissionário da MAG considerou ainda que Bruno de Carvalho é responsável pelo boicote à acção do órgão, impedindo-o de validar os mais de três mil e quinhentos votos, o que levou à interposição de uma providência cautelar com o intuito de assegurar as condições de segurança para a Assembleia Geral de dia 23 de Junho.

PUB

PUB