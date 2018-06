O futebolista suíço Stephan Lichtsteiner assinou pelo Arsenal, depois de sete anos ao serviço da Juventus, anunciou nesta terça-feria o clube inglês, sem revelar a duração do novo vínculo.

O defesa lateral de 34 anos chega a Londres a custo zero, após ter decidido não renovar contrato com a “Juve”, na qual fez 250 jogos e conquistou 16 troféus.

“É um grande momento. É óptimo ter a oportunidade de vir para o Arsenal e ter o grande desafio de fazer acontecer grandes coisas neste clube”, disse o internacional suíço, convocado para o Mundial 2018.

O novo treinador dos “gunners”, Unai Emery, afirmou que o jogador será uma peça fundamental para a próxima temporada. “O Stephan traz uma enorme experiência e liderança ao nosso plantel. É um jogador com grande qualidade, com uma atitude muito positiva e determinada. Vai ser muito importante dentro e fora do campo”, rematou o técnico, que chegou ao clube no mês passado, proveniente do Paris Saint-Germain.

Lichtsteiner representou a Suíça em 99 jogos e marcou oito golos, sendo o quarto jogador mais internacional pelos helvéticos. O novo defesa do clube londrino, que conta com passagens pelo Luzerna e pelo Grasshoppers, pelos franceses do Lille e pelos italianos da Lazio, antes de ter rumado à “Vecchia Signora”, já venceu uma Liga da Suíça, sete italianas, cinco Taças de Itália e quatro Supertaças.

No Mundial 2018, que se disputa de 14 de Junho a 15 de Julho, a Suíça integra o Grupo E, juntamente com o Brasil, Costa Rica e Sérvia.

