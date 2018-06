Jorge Jesus é oficialmente o novo treinador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, de acordo com a informação veiculada pelo novo clube do técnico português, que terá acordado um vínculo válido por uma época, com uma segunda de opção.

O Al-Hilal publicou na sua conta do Twitter um vídeo com imagens de Lisboa e Jorge Jesus e a mensagem “Bem-vindo, Jorge Jesus”. O clube publicou também uma outra mensagem no Twitter com o currículo do treinador.

Jorge Jesus, de 63 anos, tinha mais um ano de contrato com o Sporting, mas nos últimos dias foi sendo noticiado um acordo para rescindir com o clube por mútuo acordo. Essa rescisão, no entanto, ainda não foi confirmada nem pelo clube de Alvalade nem pelo treinador.

Como o PÚBLICO noticiou, o clube saudita ofereceu sete milhões de euros por época a Jorge Jesus.

