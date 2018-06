O Irão, adversário de Portugal no Grupo B, tornou-se nesta terça-feira a primeira selecção a aterrar na Rússia, palco da 21.ª edição do Campeonato do Mundo de futebol, que se realiza de 14 de Junho a 15 de Julho.

Os iranianos chegaram depois do meio-dia e dirigiram-se para Bokovka, na região de Moscovo, onde se situa o seu "quartel-general" e que é o campo de treinos do campeão russo em título, o Lokomotiv de Moscovo, de Manuel Fernandes e Éder.

O conjunto comandado pelo treinador português Carlos Queiroz estreia-se na competição dentro de 10 dias, a 15 de Junho, frente a Marrocos, em São Petersburgo, no mesmo dia em que Portugal, campeão europeu em título, mede forças com a Espanha.

Os asiáticos defrontam, depois, a Espanha, a 20 de Junho, em Kazan, para, a 25, jogarem com Portugal, em Saransk.

A formação das "quinas" cumpre na quinta-feira o último jogo de preparação para o Mundial 2018, na Luz, frente à Argélia, e parte no sábado para a Rússia.

