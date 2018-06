O ciclista sul-africano Daryl Impey (Mitchelton-Scott) assumiu esta terça-feira a liderança do Critério do Dauphiné, ao ser terceiro na segunda etapa, ganha pelo alemão Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) e marcada pela queda do anterior líder, o polaco Michal Kwiatkowski (Sky).

Ackermann impôs-se ao sprint no final dos 180,5 quilómetros entre Montbrison e Belleville en Beaujolais, ao norueguês Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) e a Impey, vencedor da etapa de segunda-feira, que bonificou e “roubou” a camisola amarela a Kwiatkowski.

O polaco, campeão do mundo em 2014, sofreu uma queda a 1,3 quilómetros da meta e apesar de não ter perdido tempo para o vencedor da etapa, acabou por ser desapossado da liderança por Impey, que estava a dois segundos.

O sul-africano lidera agora com dois segundos de vantagem sobre Kwiatkowski e cinco sobre o italiano Gianni Moscon (Sky), que ocupa o terceiro lugar.

Tiago Machado ocupa o 38.º lugar, a 31 segundos de Impey, depois de ter terminado a etapa no 68.º posto, com o mesmo tempo do vencedor.

O campeão nacional de fundo, Ruben Guerreiro (Trek-Segafredo), abandonou a corrida, depois de ter sofrido uma queda na primeira etapa.

Esta quarta-feira, o pelotão da corrida francesa cumpre um contra-relógio por equipas, nos 35 quilómetros entre Pont-de-Vaux e Louhans-Châteaurenaud.

