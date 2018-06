O guarda-redes do Liverpool Loris Karius sofreu uma concussão (danos microscópicos no crânio) durante a final da Liga dos Campeões, a 26 de Maio, e isso pode ter afectado a sua performance, segundo dois médicos que o observaram cinco dias após o jogo.

Karius, que teve grandes responsabilidades na derrota da sua equipa em Kiev, foi enviado para os EUA pelo clube inglês, para que fosse visto por especialistas. “Após rever cuidadosamente filmagens do jogo e integrar um histórico detalhado — incluindo os seus sintomas subjectivos presentes e imediatamente após o contacto — com exame físico e métricas objectivas, concluímos que o sr. Karius teve uma concussão durante a partida”, disseram os médicos Ross Zafonte e Lenore Herget numa nota divulgada pelo Hospital Geral de Massachussets.

“Os principais sintomas residuais do sr. Karius e os sinais objectivos sugeriram que a disfunção espacial visual existiu e provavelmente ocorreu após o evento. Outras áreas de disfunção notadas objectiva e sintomaticamente também persistiram. É possível que tais defeitos afectassem a performance.”

Os médicos não deram indicação de como ou quando a concussão ocorreu. Nas imagens de televisão mostram, no entanto, um choque entre o guarda-redes e o defesa do Real Madrid Sergio Ramos no início da segunda parte do encontro.

A concussão cerebral é a perda da consciência de curta duração, que acontece logo após um traumatismo craniano. Esta lesão pode causar perda de consciência, falta de memória, cefaléia, náuseas e vómitos, distúrbios visuais e da movimentação dos olhos.

