O Manchester United anunciou esta terça-feira a contratação do brasileiro Fred, ex-Shakhtar Donetsk, não tendo sido revelada a duração do vínculo. Fred, de 25 anos, é a primeira contratação da equipa comandada pelo português José Mourinho, que deverá pagar cerca de 60 milhões de euros pelo passe do jogador.

PUB

O médio, que está convocado para o Mundial 2018, será a quinta contratação mais cara dos “red devils”, numa tabela liderada por Paul Pogba (105 milhões), Romelu Lukaku (75), Ángel di María (75) e Antony Martial (60).

O jogador, que na próxima época actuará ao lado do português Joel Pereira, destacou-se no Internacional de Porto Alegre antes de ter rumado ao Shakhtar Donetsk, pelo qual venceu três campeonatos, três taças e duas supertaças da Ucrânia.

PUB

Esta temporada, Fred disputou 37 partidas pela equipa ucraniana, tendo marcado quatro golos. Em 2015, durante a Copa América, teve um controlo antidoping positivo, com um diurético, pelo qual cumpriu um ano de suspensão.

PUB