O tenista italiano Marco Cecchinato, 72.º do ranking mundial, qualificou-se esta terça-feira pela primeira vez para as meias-finais de um torneio do Grand Slam ao bater o sérvio Novak Djokovic (22.º) nos “quartos” de Roland Garros.

O transalpino, que só conta um título no circuito mundial, conquistado já em 2018, em Budapeste, superou o campeão de 2016 em quatro sets, pelos parciais de 6-3, 7-6 (7-4), 1-6 e 7-6 (13-11), em 3h26m.

Nas meias-finais, Cecchinato, que já tinha afastado o belga David Goffin e o espanhol Pablo Carreño-Busta, vai defrontar o austríaco Dominic Thiem, oitavo jogador mundial, que superou o alemão Alexander Zverev, terceiro, por 6-4, 6-2 e 6-1.

