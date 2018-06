Bernardo Silva falhou nesta terça-feira o treino da selecção portuguesa de futebol, devido a uma indisposição gástrica, num apronto no qual Adrien trabalhou sem limitações, com vista ao particular com a Argélia, o último de preparação para o Mundial2018.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o jogador do Manchester City foi mesmo o único ausente, tendo apenas surgido no relvado antes da sessão de trabalho, quando a selecção recebeu a visita do primeiro-ministro, António Costa.

Por outro lado, nos 15 minutos abertos aos jornalistas, Adrien já treinou em pleno com os restantes colegas de equipa, depois de ter falhado o particular com a Bélgica (0-0), no sábado, e o treino de segunda-feira.

Durante este período, os 22 jogadores disponíveis trabalharam sem limitações, tendo realizado exercícios com bola.

Antes do arranque da sessão, a comitiva lusa recebeu, no relvado, a visita do primeiro-ministro, António Costa, que se fez acompanhar do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

O governante dirigiu algumas palavras aos jogadores e equipa técnica, tendo, posteriormente, cumprimentado todos os atletas individualmente, particularmente Rui Patrício, com quem se deteve mais alguns segundos, presumivelmente incentivando o guarda-redes, que, recentemente, rescindiu contrato com o Sporting.

Cedric confiante

Quem se apresentou nesta terça-feira na conferência de imprensa foi Cedric, que afirmou nunca temeu perder o comboio do Mundial2018, apesar da temporada complicada do Southampton, e frisou não se sentir em vantagem sobre Ricardo Pereira, na luta pela lateral direita da selecção portuguesa de futebol.

O defesa, de 26 anos, volta a ser um dos eleitos do seleccionador Fernando Santos para uma grande competição, na sequência de uma época em que o Southampton lutou até à última pela manutenção na Liga inglesa, acabando a competição um lugar acima da 'linha de água'.

"Nunca senti que isso [desempenho do Southampton] poderia colocar algo em causa. Estou num dos melhores campeonatos do mundo e trabalhamos diariamente com grandes profissionais. São análises distintas", afirmou, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Cédric, que contabiliza 28 internacionalizações, falava antes de mais um treino da selecção nacional, na qual o jogador, de 26 anos, vai disputar o lugar de lateral direito com Ricardo Pereira, do FC Porto.

"A selecção é um espaço onde não há lugares garantidos, com exceção do melhor do mundo [Cristiano Ronaldo]. Não sinto, de todo, que parta em vantagem. Estamos todos a trabalhar para o mesmo, que é vencer os nossos jogos", manifestou.

De resto, Cédric enalteceu a presença do capitão, lembrando que "finalmente" o grupo está completo e que é "sempre positivo" trabalhar assim.

Se a ansiedade faz parte do quotidiano dos futebolistas, em vésperas de uma grande prova como um Campeonato do Mundo, o lateral reforçou que "antes de quase todos os jogos" precisa de "ter aquele bichinho" que o "faz querer mais dentro de campo".

Segundo Cédric, o particular com a Argélia, último de Portugal antes da partida para a Rússia, vai servir para "ajudar a assimilar ideias" e a recuperar rotinas do passado.

No primeiro teste de preparação para o Mundial2018, Portugal empatou (2-2) em Braga, com a Tunísia, antes de registar nova igualdade (0-0) no sábado, com a Bélgica, em Bruxelas.

Na quinta-feira, a formação lusa recebe a Argélia, no Estádio da Luz, a partir das 20h15.

Em 9 de junho, após o particular com os argelinos, a equipa lusa viaja para a Rússia, onde tem estreia marcada frente à Espanha, em 15 de junho, em Sochi.

Além dos espanhóis, Portugal defronta Marrocos em 20 de junho, em Moscovo, e o Irão, de Carlos Queiroz, no dia 25, em Saransk, nos restantes jogos do Grupo B do Campeonato do Mundo, que arranca em 14 de junho e termina em 15 de julho.

