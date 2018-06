O primeiro-ministro português, António Costa, disse nesta terça-feira que o guarda-redes Rui Patrício é "uma marca extraordinária" do futebol em Portugal e que "merece o carinho" de todos.

O habitual titular da baliza da equipa da quinas rescindiu unilateralmente o contrato com o Sporting, alegando justa causa, depois de a equipa do Sporting ter sido agredida por alegados adeptos do clube da Academia, em Alcochete.

"É importante que todos os jogadores se sintam muito motivados nesta fase. Nem todos tiveram uma vida calma e tranquila nos últimos tempos, isso acontece-nos a todos e sabemos como a motivação e o estado de espírito são essenciais para darmos o nosso melhor e o Rui Patrício é uma marca extraordinária do nosso futebol, é um atleta que merce o carinho e o respeito de todos e com quem contamos para faze rum grande campeonato, sem prejuízo dos outros jogadores", disse António Costa.

O governante, que destacou o "excelente trabalho de Beto" contra a Bélgica, num encontro particular, abraçou Rui Patrício durante a visita que fez à selecção portuguesa que está a preparar a presença no Mundial2018.

O primeiro-ministro diz ter razões para ter todo o optimismo na participação da selecção no Mundial2018 de futebol e que o título de campeão europeu não deve pesar na Rússia.

"Desejei obviamente o que todos os portugueses desejam à selecção, o melhor. Independentemente do resultado final, que todos desejamos que seja o melhor, é fundamental que todos eles se realizem enquanto excelentes profissionais que são, que seguramente representarão Portugal com toda a dignidade e todo o profissionalismo como têm feito", disse António Costa.

"Temos de entrar em campo com a alegria, o saber jogar e a qualidade que estes profissionais sempre demonstraram, quer ao serviço da selecção nacional, quer ao serviço dos seus clubes. Temos todos os motivos para encarar este Mundial com todo o optimismo, toda a confiança, com uma enorme honra que é estarmos novamente no Mundial", referiu.

António Costa elogiou ainda o trabalho da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e da selecção, que considerou um "excelente exemplo do que deve ser o futebol e o desporto, que deve ser profissionalismo, dedicação, esforço, mas um grande 'fair play', que estes profissionais sempre têm demonstrado e vão demonstrar na Rússia".

Questionado sobre as polémicas atuais do futebol português, Costa considerou que "há um problema geral" e disse esperar que o defeso "sirva para haver uma reflexão" para que todos possam "começar a próxima época devidamente concentrados no que se importa que é o que se passa dentro das quatro linhas".

O primeiro-ministro disse que vai assistir ao terceiro encontro de Portugal na Rússia, frente ao Irão, depois de o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, estar na partida de estreia, com a Espanha, numa altura em que António Costa vai estar nos Estados Unidos.

"Eu irei aos oitavos de final, o presidente da AR irá aos quartos de final, o Presidente da República às meias-finais e depois iremos todos à final com certeza", disse, entre risos, Costa.



