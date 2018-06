O Ministério Público belga anunciou nesta terça-feira que as autoridades locais detiveram 13 pessoas para interrogatório no âmbito de uma investigação sobre manipulação de resultados no ténis profissional desde 2014.

PUB

Segundo a entidade, foram feitas 21 buscas, a maioria na capital Bruxelas, devido a suspeitas da existência de um grupo de crime organizado arménio-belga, que se concentrava na viciação de resultados.

Alegadamente, este grupo tem tentado, desde 2014, corromper jogos dos circuitos Futures e Challenger, provas de divisão inferior e onde existe pouca captação de imagem e vídeo.

PUB

Numa altura em que decorre o torneio Roland Garros, em França, segundo torneio do Grand Slam, não foi referido qualquer nome de atletas sob suspeita.

PUB